Kütahya’da ATV’in altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kaza, Düşecek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı. Koç'un kullandığı araç, arazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen aracın altında kalan Havva Koç ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.