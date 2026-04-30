Kütahya’da ATV’in altında kalan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.04.2026 16:51

Kütahya’nın Emet ilçesine başlı Düşecek köyünde meydana gelen kazada, devrilen arazi tipi motosikletin (ATV) altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU
Kaza, Düşecek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı. Koç'un kullandığı araç, arazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen aracın altında kalan Havva Koç ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

