Kütahya’da dev narkotik operasyonu

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde sattıkları tesbit edilen şahısların kullandığı araç durdurulup arama yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan takipli çalışma sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısların kullandığı araç uygulama noktasında durdurularak;içindeki 20 bin adet uyuşturucu ecstasy hapları ve 1 kilo 506 gram kokain ele geçirilmiştir.Göz altına alınan F.Y. ve İ.A isimli zanlılar adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

KÜTAHYA VALİSİNDEN EKİPLERE KUTLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, tebriklerini ifade etti. Musa Işın, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.