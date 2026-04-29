Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:47 Son Güncelleme: 29.04.2026 11:48

Kütahya'da faciadan dönüldü! Sürücüsüz otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hastane otoparkında el freni çekilmeyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, olay anında araçta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç.'ye ait 43 EE 194 plakalı park halindeki otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etmeye başladı. Otoparkın bitimindeki yamaçtan aşağı yuvarlanan araç, taklalar atarak metrelerce aşağıya düştü.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, hurdaya dönen otomobilin içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Sürücünün aracı park ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı, otomobilin ise kısa süre sonra kendiliğinden hareket ederek boşluğa düştüğü anlaşıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yetkililer sürücülere araçlarını park ettikten sonra güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarılarda bulundu.

