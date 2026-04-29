Kütahya’da faciadan dönüldü! Sürücüsüz otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, hurdaya dönen otomobilin içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Sürücünün aracı park ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı, otomobilin ise kısa süre sonra kendiliğinden hareket ederek boşluğa düştüğü anlaşıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yetkililer sürücülere araçlarını park ettikten sonra güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör