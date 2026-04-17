Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da feci iş kazası: Orman işçisi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 09:56

Kütahya'da feci iş kazası: Orman işçisi hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da feci iş kazası: Orman işçisi hayatını kaybetti!
Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Alabarda (Çamalan) köyü yakınlarındaki ormanlık arazide gerçekleşti. Bölgede sürdürülen ağaç kesim faaliyetlerinde çalışan 45 yaşındaki Zeki Karabulut, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kayan tomruğun altında kaldı. Kazayı fark eden mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve çalışma güvenliğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kütahya'da feci iş kazası: Orman işçisi hayatını kaybetti!
