Kütahya’da feci kaza! Otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü İsmet Başusta, itfaiyecilerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, eşi Emine Başusta'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı İsmet Başusta, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emine Başusta'nın cansız bedeni ise olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör