Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da feci kaza: Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 22:43

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde Yenikent Beldesi yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan Gediz istikametine giden Osman Alp Ö. (26) yönetimindeki 43 AEL 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Savrulan araç yolun kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Osman Alp Ö. ile araçta bulunan O.Ö. (26), Ş.N.Y. (19) ve R.C.S. (18) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
