Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da inşaat halindeki kulübe çöktü: Enkaz altında kalan inşaat sahibi öldü
Giriş Tarihi: 10.2.2024 23:40 Son Güncelleme: 10.2.2024 23:44

Kütahya’da inşaat halindeki kulübe çöktü: Enkaz altında kalan inşaat sahibi öldü

Kütahya’nın merkez Demirciören köyündeki inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da inşaat halindeki kulübe çöktü: Enkaz altında kalan inşaat sahibi öldü

Kütahya Merkez Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu bu sırada içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık hayatını kaybeden yaşlı adamın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek üzüntülerini dile getirdi.Başkan Işık talep edilmesi halinde gereken yardım ve desteklerin yapılacağını söyledi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kütahya’da inşaat halindeki kulübe çöktü: Enkaz altında kalan inşaat sahibi öldü
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