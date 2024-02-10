Kütahya’da inşaat halindeki kulübe çöktü: Enkaz altında kalan inşaat sahibi öldü

Kütahya Merkez Demirciören köyünde inşaat halindeki kulübenin çökmesi sonucu bu sırada içeride çalışan kulübenin sahibi 65 yaşındaki İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri sevk edildi. 3 kişilik AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık hayatını kaybeden yaşlı adamın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek üzüntülerini dile getirdi.Başkan Işık talep edilmesi halinde gereken yardım ve desteklerin yapılacağını söyledi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.