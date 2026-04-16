Kütahya'da kahreden ölüm: Dev tomruğun altında can verdi!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 20:29

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut dev tomruğun altında kaldı. Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
  • ABONE OL

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Bölgede devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ağır tomruğun altında kalan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA