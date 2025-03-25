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Giriş Tarihi: 25.3.2025 18:53

Kütahya’da koca vahşeti: Eşini ve ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı katletti!

Kütahya'da 59 yaşındaki Ali Osman Y., isimli şahıs eline aldığı silahla eşi 61 yaşındaki Havva Y.’yi ve kendisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü 60 yaşındaki Salih Ten’i öldürdü. Şahıs cinayeti itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kütahya’da koca vahşeti: Eşini ve ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı katletti!

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'da TOKİ girişinde silahla vurulmuş bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yapılan kontrolde, çiftçilik yapan Salih Ten'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada emniyet birimleri, 66. Sokak'ta başka bir yaralı olduğu yönünde ihbar aldı. Adrese ulaşan ekipler, cinayet şüphelisi Ali Osman Y.'yi (59) yakaladı.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede, eşi Havva Y. (61) ile Salih Ten (60) arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine önce Salih Ten'i vurduğunu, ardından evine giderek eşini tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.Ali Osman Y.'nin kullandığı pompalı av tüfeği, polis ekipleri tarafından evde bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kütahya’da koca vahşeti: Eşini ve ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı katletti!
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