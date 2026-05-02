Kütahya’da köpek saldırısı dehşeti! Yaralanan arkadaşını sırtında taşıdı

ARKADAŞINI SIRTINDA TAŞIDI

Saldırı anında büyük panik yaşanmasına rağmen, Abdülhamid Aksu yaralanan arkadaşını olay yerinde bırakmadı. Yaşına rağmen büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Aksu, yaralı arkadaşı sırtına alarak eve kadar götürdü ve ailesine haber verdi. Olayın ardından oğlunu Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götüren baba Abdülkadir Buroğlu, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Buroğlu, "Çocuğumun arkadaşı onu sırtlayıp eve kadar getirmiş. Daha kötü bir sonuç da doğabilirdi. Çocuklarımız okula giderken korku yaşamamalı" dedi.