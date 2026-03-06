Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da maden sahasında feci kaza: Hafriyat kamyonu devrildi! Sürücüsünden acı haber...
Kütahya'da maden sahasında feci kaza: Hafriyat kamyonu devrildi! Sürücüsünden acı haber...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren açık ocak maden sahasında kaza meydana geldi. Kazada devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında açık ocak sahasında gerçekleşti. Süleyman Biçer (26) idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoğun su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Süleyman Biçer, kaldırıldığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

