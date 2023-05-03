Kütahya’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Kütahya’da Yenilecek Yemekler

Kütahya, ülkemizin tarihi ve doğal alanları ile öne çıkan önemli şehirlerimizden biridir. Yılın belirli dönemlerinde birçok turist ağırlayan şehirler arasındadır. Ayrıca yöresel lezzetleriyle de öne çıkan bir şehirdir. Bu yazımızda sizler için Kütahya'da ne yenir, ne içilir, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Kütahya'da yenilecek yemekler nelerdir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Kütahya'da Ne Yenir?

Kütahya, Ege Bölgesini ziyaret etmeyi planlayanların mutlaka gelip görmesi gereken yerlerden biridir. Kütahya, geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli şehirlerden biridir. Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan şehirde gezip görülebilecek çok fazla yer bulunmaktadır. Şehir, özellikle el işçiliği ile dünya çapında oldukça popülerdir. Kütahya'ya gelmeyi planlayan pek çok kişi Kütahya'nın hangi yemeği meşhur diye merak etmektedir. Şehirde öne çıkan birçok lezzet mevcuttur. Kütahya daha çok hamur işleri ile ünlü bir şehirdir. Bu sebepten dolayı yöresel lezzetleri arasında cimcik ismiyle bilinen hamur yemeği öne çıkmaktadır. Kütahya'da yenecek yemekler arasında öne çıkan lezzetlerden bazıları şunlardır:

Sini mantısı (kıymalı ya da yeşil mercimekli mantı)

Hamur yemeği (cimcik)

Dolamber böreği

Tosunum böreği

Küp kebabı

Ispanaklı şibit

Kızılcık tarhanası

Ilıbada dolması

Haşhaşlı gözleme

Dövmeç

Tirit

Göveç

Gökçümen hamursuzu, şehrin öne çıkan yöresel ve meşhur lezzetleri arasında bulunur.

Kütahya'da Hangi Tatlı Yenir?

Ege Bölgesi'nin turistik noktalarından biri olan Kütahya, yemeklerin yanı sıra tatlılarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Şehri ziyaret ettiğinizde mutlaka denemeniz gereken tatlılardan biri sütlü incir tatlısıdır. Soğuk ve üzerine ceviz serpiştirilerek servis edilen bu tatlı lezzetli olduğu kadar oldukça da hafiftir. Şehrin bir diğer gözde tatlısı ise yufka tatlısıdır. Ancak bu tatlı daha çok özel zamanlarda ve genellikle evlerde yapılan bir tatlı çeşididir. Yine de şehrin bazı noktalarında bu tatlıyı denemenize fırsat sunan mekânlar bulunmaktadır. Ayrıca bu tatlıları şehir geziniz bittikten sonra sevdiklerinizle de paylaşmak için tatlıcı dükkânlarından satın alabilir ve hediye olarak götürebilirsiniz.