Kütahya’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, Altıntaş ilçesine bağlı Aykırıkçı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Topal (24) yönetimindeki otomobil, Kütahya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Takla atan araçta bulunan sürücü Mustafa Topal olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan F.A. (23) ve S.K. (18) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Topal'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!