Kütahya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu'nun 11'nci kilometresinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Başusta idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.