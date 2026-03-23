Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da otomobiller birbirine girdi: Aynı aileden 1’i çocuk 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 11:17

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 09.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Tuna ve Ekmel sokakların kesişiminde meydana geldi. K.K. yönetimindeki otomobil ile B.T. idaresindeki otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden B.T. ile yanındaki aynı aileden Ü.S.T. ve S.T.T. (3) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

