Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da trafik kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 5.05.2026 23:33

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Porsuk Çayı'na devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İHA
Kaza, 3 gün önce Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu'nun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan İsmet Başusta (65) idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı.

Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı'na düşmüştü ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta'nın (63) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmet Başusta ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veren sürücü Başusta da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

