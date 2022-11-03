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Giriş Tarihi: 3.11.2022 09:38 Son Güncelleme: 3.11.2022 09:48

Kütahya'da trafik kazasında 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da trafik kazasında 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Emet-Hisarcık çevre yolunda meydana gelen kazada, Hisarcık istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapan Gurbetçi Sezer Şen'in (29) kullandığı yabancı plakalı araçla çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri ile birlikte 4 kişi kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralardan Safiye Korkmaz (75) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da trafik kazasında 2 araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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