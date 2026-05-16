Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce içimlik bonzai ele geçirildi: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:56

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 parça halinde toplam 6 bin 360 içimlik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen koordineli operasyonda M.Y., S.T. ve F.S. isimli şahısların yakalandığı belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak, suç ve suçlularla etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek en temel önceliklerimizdendir" denilerek, operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür edildi. Uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

