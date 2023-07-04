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Giriş Tarihi: 4.7.2023 23:06

Kütahya'da üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert'ten acı haber

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde evde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert’ten acı haber

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 gün önce Tavşanlı ilçesindeki evlerinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede 50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy'un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Kütahya'da üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert'ten acı haber
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