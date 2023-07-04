Kütahya’da üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert’ten acı haber

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 gün önce Tavşanlı ilçesindeki evlerinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede 50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy'un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.