Giriş Tarihi: 23.05.2026 10:55

Kütahya’da ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı

Kütahya’da ‘yan bakma’ meselesi yine can yaktı. Çıkan kavgada 18 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki C.İ. ve T.K.’yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli bap evinde saklanırken yakalandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştığı C.İ. ve T.K.'yı aralarında çıkan arbedede bıçakla yaralayıp kaçtı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.Ç.'nin kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aloğlu mevkisinde bulunduğunu belirledi.

SALDIRGAN YAKALANDI

E.Ç., saklandığı bağ evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 2 gencin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
