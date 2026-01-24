Kütahya’da yaya geçidinde tehlike! Kamyon sürücüsü yakalandı

Kütahya'da yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, bir kamyonun hızla yaklaşmasıyla ölümle burun buruna geldi. O anlar çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritteki aracın yayalara yol verdiği, ancak sol şeritten hızla gelen kamyonun yayalara çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, yaya önceliğini ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyon sürücüsü C.A.'yı kısa sürede yakaladı.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNDEKİ HEDEFLER

Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu hedeflerine değindi. Yerlikaya, "Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir. Denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır. Trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir" açıklamalarında bulundu.

"CEZA ANLIK, TRAFİK KÜLTÜRÜ İSE KALICIDIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, "Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.