Haberler Yaşam Haberleri Kütahyalı öğrencilerden örnek davranış: Buldukları parayı polise teslim ettiler
Giriş Tarihi: 11.05.2026 01:39

Kütahyalı öğrencilerden örnek davranış: Buldukları parayı polise teslim ettiler

Kütahya’da lise 10. sınıf öğrencisi İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, bindikleri otobüste buldukları yüklü miktardaki parayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. İki lise öğrencisinin davranışı, vatandaşların takdirini topladı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahyalı öğrencilerden örnek davranış: Buldukları parayı polise teslim ettiler
  • ABONE OL

Kütahya merkezde dün otobüse binen Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, araç içerisinde yüklü miktarda para buldu. İki arkadaş, parayı hiç tereddüt etmeden en yakın polis karakoluna götürerek teslim etti. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı.

Olayın ardından AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, yatılı olarak eğitim hayatlarını sürdüren öğrencileri okullarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Afşarünal, böylesine ahlaklı ve duyarlı gençlerin toplum adına büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Şule Bilgili de, öğrencilerden İbrahim Sait Varyemez'in Gediz'de yaşayan annesi Neslihan Varyemez'i ziyaret etti. Aynı zamanda şehit kızı olduğu belirtilen anne Varyemez'in Anneler Günü'nü kutlayan Bilgili, yetiştirdiği evlatla gurur duyulması gerektiğini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜTAHYA #AK PARTİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahyalı öğrencilerden örnek davranış: Buldukları parayı polise teslim ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA