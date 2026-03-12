Haberler Yaşam Haberleri Kutsal emanetler Kayseri’de
Giriş Tarihi: 12.03.2026

Kutsal emanetler Kayseri’de

Kayseri, ramazan ayının en anlamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle, 15-17 Mart tarihleri arasında "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", kapısını ziyaretçilere açacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ait mübarek Saç-ı Şerif ile mübarek Sakal-ı Şerif ve mübarek Zıbın-ı Şerif'in yer alacağı sergide, Kâbe-i Muazzama'yı ve Ravza-i Mutahhara'yı süsleyen dualarla bezeli örtüler de yer alacak. 99 eserin yer aldığı seçki, Esmaül Hüsna'daki 99 güzel isme ithafen hazırlanmış özel koleksiyon olarak sunulacak.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz