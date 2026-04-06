Kutsal topraklarda hac mesaisi: Kâbe ihrama bürünüyor

Yürütülen teknik çalışmalar ve çevre düzenlemeleri nedeniyle, Mescid-i Haram'dan yapılan kesintisiz canlı yayınlara geçici olarak ara verildi.

Çalışma alanının güvenliğini sağlamak ve ekiplerin rahat hareket edebilmesine olanak tanımak amacıyla Kâbe'nin etrafına dev paneller yerleştirildiği bildirildi.

Her yıl hac mevsiminde, Kâbe'nin örtüsü 3 metre yukarı çekilir ve yerine 2 metrelik beyaz bir örtü, yani "Kâbe'nin ihramı" giydirilir. Bu uygulama, hacı adaylarının yoğunluğu sırasında Kâbe örtüsünün zarar görmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilir.