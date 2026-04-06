Haberler Yaşam Haberleri Kutsal topraklarda hac mesaisi: Kâbe ihrama bürünüyor
Giriş Tarihi: 6.04.2026 18:31

Kutsal topraklarda hac mesaisi: Kâbe ihrama bürünüyor

Hac ibadeti öncesinde gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında, Kâbe’nin örtüsünün alt kısmının yukarı kaldırılması ve beyaz örtüyle (ihram) kaplanması çalışmalarına başlandı.

  • ABONE OL

Yürütülen teknik çalışmalar ve çevre düzenlemeleri nedeniyle, Mescid-i Haram'dan yapılan kesintisiz canlı yayınlara geçici olarak ara verildi.

Çalışma alanının güvenliğini sağlamak ve ekiplerin rahat hareket edebilmesine olanak tanımak amacıyla Kâbe'nin etrafına dev paneller yerleştirildiği bildirildi.

Her yıl hac mevsiminde, Kâbe'nin örtüsü 3 metre yukarı çekilir ve yerine 2 metrelik beyaz bir örtü, yani "Kâbe'nin ihramı" giydirilir. Bu uygulama, hacı adaylarının yoğunluğu sırasında Kâbe örtüsünün zarar görmesini önlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz