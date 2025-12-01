’Kutu Bebek Ebrar’ koca kız oldu! Ebrar Alya Demirbilek son haliyle beğeni yağmuruna tutuldu...

2016 yılında ekranlara gelen 'Çocuktan Al Haberi' programı, birbirinden sevimli minikleri ağırlayarak kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Programda akıllara kazınan o küçücük yıldızlardan biri de güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ebrar Alya Demirbilek'ti.

Ekranlara ilk çıktığında izleyicilerin 'Kutu Bebek Ebrar' diye sevdiği Demirbilek, küçük yaşına rağmen özgüveni, sevecen halleri ve kameraya olan doğal uyumuyla herkesin favorisi olmuştu. Öyle ki, henüz çocuk yaşta kendisine büyük bir hayran kitlesi bile edinmişti.

Aradan tam 9 yıl geçmesine rağmen 'Kutu Bebek' gündemde kalmaya devam ediyor...

Şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olan Demirbilek, değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

Sadece büyümekle kalmadı; kendine özgü tarzı, enerjisi ve güzelliğiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören genç yıldızın 1.4 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuluyor ve her gönderisi binlerce yorum alıyor.

Ebrar Alya Demirbilek, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine de devam ediyor. Genç isim, eğitimine odaklanırken bir yandan da hayallerinin peşinden yürümeyi bırakmıyor.

Küçük bir televizyon yıldızından, ışığı parlayan genç bir isme dönüşen Ebrar Alya Demirbilek, hem değişimi hem de başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.