Kütüphanelere rekor ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk kütüphanelerindeki üye sayısı 7 milyon 160 bin 225, kitap sayısı ise 26 milyon 41 bin 29'a ulaştı. 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kütüphane sayısı 1300'ü geçti. Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinde bulunan halk kütüphanelerinde 26 milyon 41 bin 29 kitap bulunuyor. Kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bin 669, üye sayısı 7 milyon 160 bin 225 olarak kayıtlara yansıyan kütüphanelerin bir önceki yıl kullanıcı sayısının 38 milyon 737 bin 705, üye sayısının ise 6 milyon 726 bin 993 olduğu kaydedildi. AA

