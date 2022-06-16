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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:06 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:06

Kuvel Kalesi Nerede? Kuvel Kalesi Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Kuvel Kalesi Nerede? Kuvel Kalesi Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Stratejik öneminden dolayı tarih boyunca pek çok hükümdarlığın uğruna savaşlar verdiği bir merkez olan Kuvel Kalesi, Kol Kalesi adı ile de anılıyor. Geçmişten günümüze birçok savaş ve çatışma gören kale, çeşitli hükümdarlık dönemlerinde kullanıldığı için sıklıkla merak ediliyor. Peki, Orta Çağ Gürcü kalesi olarak bilinen Kuvel Kalesi nerede? Kuvel Kalesi nereye bağlı ve nasıl gidilir?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan Kuvel Kalesi; Kveli Kalesi ve Kuveli Kalesi gibi isimlerle de anılıyor. İlk olarak 10. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Kuvel Kalesi, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Pek çok tarihi olaya tanıklık eden Kuvel Kalesi, insanların sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olarak da biliniyor. Bu nedenle Kuvel Kalesi nerede sorusu ilk akıllara gelen oluyor. Peki, Kuvel Kalesi nereye bağlı ve nasıl gidilir? Konu ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Kuvel Kalesi Nerede?

Kuvel Kalesi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan Yalnızçam Dağları'nın zirvesindeki Kolköy köyünde bulunuyor. Kuvel Kalesi nereye bağlı diye düşünüyorsanız bunun cevabını şu şekilde verebiliriz; Ardahan'ın Posof ilçesindeki Kol Köyü'nde yer alıyor. Kuvel Kalesi'nin aynı zamanda Gürcistan sınırına yakın olduğu biliniyor.

Kuvel Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Ardahan'da bulunan Kuvel Kalesi, Kul Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Gidiş ise oldukça basit. Posof ilçe merkezinden, Kol Köyü'ne gün içerisinde belirli saatlerde toplu taşıma araçları gidiyor. Bu sayede Kuvel Kalesi'ne kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Kuvel Kalesi, Kol Köyü'nün yaklaşık olarak 1,5 km doğusunda yer alıyor. 1860 metre yükseltide korunaklı bir tepede ana kaya üzerine doğru ve batı doğrultulu olarak inşa edilmiştir.

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Kuvel Kalesi Nerede? Kuvel Kalesi Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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