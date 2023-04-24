Kuver Nedir? Adisyonda Kuver Ne Demek, Vermek Zorunlu Mu?

Kuver nedir diye soru soran birçok insan beraberinde adisyonda kuver ne demek ve vermek zorunlu mu diye de sormaktadır. Müşterilerin masalarda oturmak için ödediği sabit ücret olarak bilinen kuver, adisyonda karşılaşıldığında adisyonda kuver ne demek ve vermek zorunlu mudur sorularını da beraberinde getirmektedir. Bizler de bu metnimizde kuver nedir, adisyonda kuver ne demek ve vermek zorunlu mu gibi soruları yanıtladık ve derledik.

Kuver Nedir?

"Kuver", restoranlarda müşterilerin masalarda oturabilmeleri için ödedikleri sabit bir ücrete verilen isimdir. Kuver ücreti, müşterilerin masalarında oturdukları süre boyunca aldıkları hizmetleri (ekmek, tuzlu kraker, çerez, su vb.) karşılamak için kullanılır. Kuver ücreti, ülkeden ülkeye ve restorandan restorana değişebilir ve bazı yerlerde müşterinin aldığı hizmetlere bağlı olarak değişebilir. Dil bilimsel olarak "kuver" kelimesinin kökeni ise Fransızcadan gelir. "Couvert" kelimesi, Fransızca'da "örtü" anlamına gelir. Restoranlar için kullanıldığında, "kuver" terimi, müşterilerin kullanması için masalara yerleştirilen tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeleri ifade eder. Bu malzemeler müşterilerin masaya oturduklarında "örtü" olarak yerleştirilir, bu nedenle bu malzemelerin tümüne "kuver" denir. Günümüzde "kuver" kelimesi, özellikle restoranlarda kullanılan bir terim olmakla birlikte, zaman zaman yeme-içme sektörü dışında da kullanılabilir. Ancak bu durumlar, genellikle yemek kültürüne veya restoran sektörüne referans vermek için kullanılır. Kuver ücreti, restoranların işletme modeline ve hizmet kalitesine göre değişebilir. Bu nedenle, kuver ücreti ortalama bir fiyat belirtmek zordur. Türkiye'de bazı restoranlar oturma ücreti adı altında kuver ücreti talep ederken, diğer restoranlar müşterilerinden herhangi bir kuver ücreti talep etmezler. Ancak bazı ülkelerde, kuver ücreti yerine servis ücreti hesaplanır ve müşterilerin hesaplarında ayrı bir ücret görülmez.

Adisyonda Kuver Ne Demek?

"Adisyon", bir restoran, kafe veya bar gibi bir işletmede müşterinin yaptığı harcamaların listesi anlamına gelir. "Kuver" ise, restoran veya kafelerde müşterinin masada oturma hizmeti için ödemesi gereken sabit bir ücrettir. Bu nedenle, "adisyonda kuver" ifadesi, müşterinin adisyonuna eklenen kuver ücretini ifade etmektedir. Türkiye'de "adisyonda kuver", restoran veya kafelerde müşterinin hesabına eklenen oturma ücretini ifade eder. Yani, müşterinin restoranda veya kafede oturması için ödemesi gereken sabit bir ücrettir. Bu ücret genellikle menü fiyatlarına eklenir ve hesapta ayrı bir kalemden belirtilir. "Kuver" ücreti, müşterilerin masada oturma hizmeti aldıkları süre boyunca çeşitli ek hizmetlerden (ekmek, tuzlu kraker, çerez, su vb.) yararlanmalarına da olanak tanıyabilir. Ayrıca Kuver ücreti, çalışan garsonlar için bir fayda sağlayabilir. Kuver ücreti, restoranların çalışanlarının yanı sıra masaları da servis ettiği için, garsonların aldığı bahşişlerin yanı sıra sabit bir gelir elde etmesini sağlayabilir. Kuver ücreti, restoranlarda çalışanların maaşının düşük olduğu durumlarda ek bir gelir kaynağı olabilir. Ancak, bazı durumlarda kuver ücreti, müşteriler tarafından bahşiş verilmesine engel olabilir. Müşteriler, masalarındaki ek hizmetlerin ücretini zaten kuver ücreti olarak ödedikleri için bahşiş verme gereği hissetmeyebilirler. Bu durumda, garsonların bahşiş geliri düşebilir. Tabii kuver ücretinin çalışan garsonlar için faydalı olup olmadığı, restoranın işletme modeline, müşterilerin tutumuna ve diğer faktörlere bağlıdır.

Kuver Vermek Zorunlu Mudur?

Kuver vermek zorunlu değildir. Restoranlar, müşterilerin masalarına kuver koymak veya kuver ücreti talep etmek konusunda serbesttirler. Ancak, kuver ücretinin uygulanması durumunda, restoranın menüsünde veya içinde bulunduğu diğer belgelerde bu ücretin açıkça belirtilmesi gereklidir. Kuver ücreti, müşterilerin aldığı hizmetlere göre değişebilir ve bazı restoranlar, bu hizmetleri ayrı ayrı fiyatlandırarak kuver ücreti talep etmeyebilirler. Ayrıca, bazı restoranlar belirli saatlerde veya günlerde kuver ücreti uygulamayabilirler. Türkiye'de, bazı restoranlar oturma ücreti adı altında kuver ücreti talep edebilirler. Ancak, bu uygulama yasal olarak zorunlu değildir ve restoranların bu konuda serbest olması nedeniyle kuver ücreti uygulamayan restoranlar da mevcuttur. Özetle, kuver vermek veya kuver ücreti talep etmek zorunlu değildir, ancak restoranlar bu uygulamayı tercih edebilirler ve bu durum müşterilere önceden bildirilmelidir.