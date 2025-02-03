Kuver ücretini geri almak mümkün!

Kuver ücreti kafe ve restoranlarda sunulan hizmet ücreti olarak tanımlanıyor. Günlük hayatta çok fazla karşılaşmadığımız kuver ücreti son dönemlerde sıkça karşılaşılan bir ücret haline geldi. Çoğu restoranda hesabın yüzde 10'u kuver ücreti olarak alınıyor. Birçok tüketici bu ücreti hesap içerisinde farkında olmadan ödüyor.

KUVER ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR

Kuver ücretini E-Devlet üzerinden yapılan başvuru ile almak mümkün. E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine girilerek bir başvuru kodu aldıktan sonra Tüketici Bilgi Sistemine girerek firma ismi, şikayet konusu ve restorandan alınan fiş sisteme yükleniyor. Bu süreçler tamamlandıktan sonra kuver ücreti alan işletme tüketiciyle iletişime geçerek ya ücreti ödeyecek ya da hukuki süreç başlatacak. Kuver ücretinin hukuki bir altyapısı olmaması nedeniyle bu ücret tüketiciye ödenmek zorunda.

"TÜKETİCİ ÜRÜN ALMAYA ZORLANAMAZ"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicilerin kuver ile karşılaşmaması için ilgili belediyelerin, ticaret bakanlığının kesin tavır kovması ve yaptırım uygulaması halinde bu sonlanacak. Tüketici üzerinde baskı kuramazsın. Takım elbise satışında pantolonu tek alacağım diyemezsin o ürün takım halinde satılıyordur. Kanun, benden pantolon alıyorsan gömlekte alacaksınızı yasaklıyor. Kuver ücretini genelde hesabın yüzde 10'u şeklinde alınıyor. Yiyeceklerin fiyatları düşünüldüğünde bu azımsanamayacak bir ücret haline geliyor. 3 bin lira gelecek olan hesap bir anda 300 lira fazla geliyor. Kuver haksız yere alınıyor. Bu ücret çok kolay bir şekilde geri alınabiliyor ancak tüketiciler bunlarla tek tek uğraşmak yerine kamu otoritesinin bunu denetleyip yaptırım uygulaması gerekiyor. Sipariş edilmeyen hizmet veya üründen tüketici sorumlu tutulamaz. Tüketici sipariş etmediği halde masaya gelen ürünü yiyebilir bundan dolayı ücret talep edilemez. İsterse yer isterse çöpe atar bu tüketiciye kalmış bir durum. Adana, Gaziantep ve diğer güney doğu illerinde bir sürü ikram veriliyor ancak bunlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bu kuver ücreti büyük şehirlerde yaygın. Bir ürün satılırken tüketici yanında başka bir ürün almaya zorlanamaz" dedi.