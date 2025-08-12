Kuveyt basınında yer alan Gazze mesajı Akçaabat’tan yükseldi: “Tablom, Gazze çocuklarının yaşadığı acıları aydınlatıyor”

Kuveyt, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye'den katılımın olduğu etkinlik; sanatçılara eserlerini sergileme, deneyimlerini paylaşma ve kültürel etkileşim fırsatı sundu. 12. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı, uluslararası sanat takviminde bölgenin önemli kültürel buluşmalarından biri olarak yerini pekiştirdi. Kuveyt'ten katılan sanatçı Waleed Ameer Velid Serab, Filistin halkının, özellikle Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları konu alan eseriyle dikkat çekti. İnsanî mesajlar ve toplumsal temalara derin bir bakış sunan çalışmalarıyla tanınan Serab'ın eseri, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Serab, "Burada sanatçılar arasında dostluklar kuruldu, kültürler kaynaştı. Eserlerimiz aracılığıyla barış, sevgi ve insanlık mesajları verdik. Çocuk atölyeleri ise çok anlamlıydı; sanat yoluyla onlara umut aşılamak ve geleceğe dair hayallerini güçlendirmek büyük bir mutluluk."

Sanatçılar, çalıştay boyunca hem atölye çalışmalarına katıldı hem de eserlerini açık alanlarda sanatseverlerle buluşturdu. Çocuklara yönelik özel atölyeler ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Bölgenin kültürel ve tarihi noktalarını ziyaret eden sanatçılar, Akçaabat'ın atmosferini tuvallere taşıdı.

Kuveytli sanatçı Serab, "Burada sanatçılar arasında dostluklar kuruldu, kültürler kaynaştı. Eserlerimiz aracılığıyla barış, sevgi ve insanlık mesajları verdik. Çocuk atölyeleri ise çok anlamlıydı; sanat yoluyla onlara umut aşılamak ve geleceğe dair hayallerini güçlendirmek büyük bir mutluluk" dedi Sanatçının "Tablom, Gazze çocuklarının yaşadığı acıları aydınlatıyor" sözleri, çalıştayın en çok konuşulan mesajlarından biri oldu. Bu anlamlı mesaj, Kuveyt basınında da geniş yer bularak Akçaabat Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğin uluslararası yankı bulmasını sağladı.