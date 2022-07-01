Kuveyt Nerede? Kuveyt Nereye Bağlı, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Kuveyt nereye bağlı? Kuveyt son yıllarda gerek siyasi gerek ticari eylemleriyle merak uyandıran bir ülke oldu. Bu nedenle de Kuveyt bağımsız bir ülke mi yoksa bir şehir mi şeklinde soru işaretleri insanların kafalarında yer etmeye başladı. Peki ya Kuveyt nereye bağlı? Kuveyt bağımsız mı yoksa bağımlı bir yer mi? tüm bu soruların cevaplarını Kuveyt'in başkenti neresi ve Kuveyt'e nasıl gidilir şeklindeki soruların cevabıyla birlikte hazırladık.

Kuveyt Nerede?

Kuveyt, Ortadoğu'nun son yıllarda en fazla zenginleşen ülkelerinden bir tanesidir. 2,9 milyonluk nüfusu ile köklü bir tarihin mirasçısı olan ülke, coğrafi olarak topraklarında bulunan petrol yatakları dolayısıyla oldukça avantajlı bir konumdadır diyebiliriz.

Ülkenin genel olarak petrol kaynakları dolayısıyla büyük karlar elde ettiğini söylemek mümkündür. Kuveyt, petrol rezervleri bakımından Dünya üzerinde beşinci sırada yer almaktadır. Petrol, Kuveyt'in ülke ekonomisinde %95 miktarında ihracat oranına sahiptir. Bu istatistik bile petrolün Kuveyt için önemini anlatmaya yeterli olabilir.

Refah seviyesi Ortadoğu bölgesinin diğer devletleriyle mukayese edildiğinde hiç de fena sayılmaz. Bu yazımızda genel olarak sizler için Kuveyt nerede gibi soruların yanıtlarını, farklı konu başlıklarıyla ele aldık. Kuveyt'in başkenti neresi ve Kuveyt'e nasıl gidilir gibi soruların cevabı, içeriğin devamında oldukça detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.

Kuveyt Nereye Bağlı?

Kuveyt devleti bağımsız bir ülkedir. 1961 senesinde Birleşik Krallık 'tan ayrılarak tabiri caizse kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan Kuveyt, haritada Basra Körfezi'nin kıyısında konumlanmıştır. Resmi adı Kuveyt Devleti olan ülkenin komşuları Kuzeyde Irak, Güneyde ise Suudi Arabistan'dır.

Peki resmi dili Arapça olan Kuveyt'in Başkenti neresi? Kuveyt Devleti'nin başkenti ülkenin ismiyle aynı adı taşıyan Kuveyt kentidir. Bu isimlerin aynı olması dolayısıyla sıklıkla Kuveyt bir devlet değil şehir zannedilir. Öyle ki genellikle Suudi Arabistan'ın şehri zannedilir, fakat bu bilgi tamamen yanlış bir bilgidir.

Kuveyt'te her ne kadar resmi dil Arapça olsa bile ülkeye çok fazla turist geldiği için burada genelde işletmeciler ve halk İngilizce bilir ve konuşabilir. İslam inancına sahip olan ülkenin para birimi Dinardır. %99 oranında Müslümanların yaşadığı bu ülkede yaygın olan mezhep ise Sünniliktir. Alkol ve domuz eti ülkeye sokulamaz ve eğer böyle bir durum tespit edilirse ağır cezalar verilir.