Kuyruk Sokumu Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Kuyruk Sokumu Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kuyruk sokumunda hissedilen ağrılar oturup kalkmak ve ayakta durmak gibi basit hareketlerin yapılmasını bile zorlaştırmaktadır. Sinir sıkışması, enfeksiyon ve kıl dönmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan kuyruk sokumu ağrısına neyin neden olduğunu belirlemek için doğru bir uzmana danışmak gereklidir. O yüzden kuyruk sokumu ağrısına hangi bölüm bakar, kuyruk sokumu ağrısı için hangi doktora gidilir soruları büyük önem taşır.

Kuyruk Sokumu Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Kuyruk sokumu bölgesinde yaşanan ağrılar için ilk başvurulması gereken bölüm ortopedidir. Ortopedi, kas – iskelet sistemine bağlı rahatsızlıklarla ilgilenen tıp dalıdır ve kırıklar çıkıklar, eklem hastalıkları, omurga rahatsızlıkları, kas ve tendon yaralanmaları ile kemik erimesi gibi yaşa bağlı rahatsızlıklarla da ilgilenir.

Ortopedi uzmanları kuyruk sokumu ağrılarının kaynağını belirlemek için gerekli muayeneleri yaparlar. Röntgen, MR ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile ağrının sebebini netleştirilmesini sağlayan ve gerekli tedaviye başlanıp bu tedaviyi takip eden tıbbi bölüm yine ortopedi olacaktır. Eğer kuyruk sokumu ağrısının sebebi basit bir incinme veya travmaya bağlı değilse ortopedi uzmanı hastayı diğer bölümlere yönlendirebilir. Örneğin hasta sinir sıkışması kaynaklı bir ağrıdan şikâyet ediyorsa nörolojiye ya da fizik tedavi bölümüne sevk edilebilirken, enfeksiyon durumunda ise enfeksiyon hastalıkları uzmanına yönlendirilebilir.

Ortopedi Kuyruk Sokumu Ağrısı İçin Hangi Bölümlere Sevk Edebilir?

Ortopedi, kuyruk sokumu ağrısının kaynağını belirlerken bazı durumlarda farklı uzmanlık alanlarına sevkler yapabilir.

Nöroloji: Kuyruk sokumu bölgesinde sinir sıkışması, sinir iltihaplanması gibi durumlarda nörolojiye başvurulabilir. Sinir sistemi üzerinde uzmanlaşan nöroloji doktorları, kuyruk sokumuna yakın bölgelerde sinir sıkışması ya da hasarı olup olmadığını inceleyerek uygun tedaviyi önerir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kronik kuyruk sokumu ağrılarında fizik tedavi ve rehabilitasyon, ağrıyı hafifletmeye yönelik etkili bir seçenek olabilir. Fizik tedavi uzmanları, ağrının kaynağına göre belirli egzersizler ve fiziksel tedavi yöntemleri önererek ağrının azaltılmasını sağlar.

Enfeksiyon Hastalıkları: Kuyruk sokumu bölgesinde apseler ya da enfeksiyon belirtileri mevcutsa enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurulması gerekebilir. Kuyruk sokumu bölgesinde oluşan enfeksiyonlar, cerrahi müdahale veya antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

Kuyruk Sokumu Ağrısının Sebepleri Nelerdir ve Hangi Durumda Hangi Tıbbi Bölüme Gidilmelidir?

Kuyruk sokumu ağrısının nedenleri, basit bir düşme ya da travmadan ciddi hastalıklara kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösterebilir. Bazı yaygın sebepler şunlardır:

Travma ve Düşme: Kuyruk sokumu bölgesine alınan darbeler, düşme ya da kazalar sonucu ağrıya yol açabilir. Bu durumda ortopedi bölümüne muayene olunmalıdır.

Sinir Sıkışması: Özellikle kuyruk sokumuna yakın sinirlerde sıkışma, uzun süreli oturmalardan kaynaklanan baskı ağrıya sebep olabilir. Kuyruk sokumunda sinir sıkışması varsa nöroloji bölümüne, bu sinir sıkışması fıtık ile sonuçlanmışsa da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne gidilmelidir.

Enfeksiyonlar ve Kıl Dönmesi: Kuyruk sokumu bölgesinde oluşan enfeksiyonlar ya da kıl dönmesi, ağrının temel nedenlerinden olabilir. Enfeksiyonların temizlenmesi ya da cerrahi müdahale gerekebilir. Kuyruk sokumunda enfeksiyon kaynaklı bir ağrı varsa intaniye adıyla bilinen enfeksiyon hastalıkları branşına başvurulması gerekir. Kıl dönmesi kaynaklı bir ağrı yaşanıyorsa müdahaleyi cerrahi bölümdeki uzmanlar yapacaktır.

Kas Gerginliği: Yoğun stres ve gerginlik durumunda kuyruk sokumu etrafındaki kaslar kasılarak ağrıya yol açabilir. Bu durumda hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne sevki gerçekleştirilir.

Kuyruk sokumu ağrısının sebebi basit bir travma veya yanlış oturma pozisyonundan kaynaklanabileceği gibi, bazı ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bu nedenle belirtileri hafife almamak ve bir uzmana başvurmak önemlidir.