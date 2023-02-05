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Giriş Tarihi: 5.2.2023 22:57 Son Güncelleme: 5.2.2023 22:57

"Kuyruklu" halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: "Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir?

A- Maymun
B- Kedi
C- Yılan
D- Akrep (CEVAP)


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