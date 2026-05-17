Giriş Tarihi: 17.05.2026 19:32 Son Güncelleme: 17.05.2026 20:04

SON DAKİKA | Aksaray'da kuyu temizliği sırasında facia! 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Aksaray’da kuyu temizliği sırasında meydana gelen olayda, kuyuya inen 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaan ATALAY
Son dakika haberleri: Aksaray'da merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
