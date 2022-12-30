Kuyumcu soyguncuları attıkları maskeden yakalandı

14 Eylül 2015 tarihinde Şehitkâmil ilçesi Belkız Mahallesi 19. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Şahin Demir'i silahla vurarak öldürdükten sonra güncel değeriyle yaklaşık 500 bin TL değerinde altının çalarak kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki delilleri toplayarak şüphelilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kuyumcuda ve şüpheli şahısların kaçış güzergahında yaptığı araştırmada bulduğu maske incelenmek üzere Diyarbakır Bölge Kriminal polis Laboratuvarına gönderildi. Maske üzerinden alınan DNA örnekleri incelenen laboratuvarda örneklerin kime ait olduğu belirlendi. 27 Haziran 2022'de gelen laboratuvar sonuçlarında ise maskenin, daha sonraki tarihte işlediği "yağma" suçundan dolayı halen cezaevinde tutuklu bulunan M.K'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet Bürosu dedektifleri tarafından şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan incelemede ise F.K. ve Y.A. isimli 2 şüpheli şahsın olayla bağlantılı olduğunu belirleyince 22 Ekim 2022 tarihinde iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri Adli Mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI AİLEYE İKİNCİ SALDIRI

Öte yandan Şahin Demir'in ağabeyi Vahdet Demir'in çalıştırdığı kuyumcu dükkanı da olaydan 4 ay sonra soygun girişimine sahne olmuş, kardeşinin ölümü nedeniyle tedbirli davranan Demir, Hafız Tevfik Caddesindeki işyerine gelen yüzleri maskeli 4 şüpheliye av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Soyguncuların da ateş açması üzerine Demir ile şüphelilerden ikisi yaralanmış, diğer 2 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.