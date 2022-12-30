Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu soyguncuları attıkları maskeden yakalandı
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:21 Son Güncelleme: 30.12.2022 11:25

Kuyumcu soyguncuları attıkları maskeden yakalandı

Gaziantep’te 7 yıl önce bir kişinin öldüğü kuyumcu soygununun failleri, olay yerinden kaçarken düşürdükleri maskeden alınan DNA örnekleri ile tespit edildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kuyumcu soyguncuları attıkları maskeden yakalandı

14 Eylül 2015 tarihinde Şehitkâmil ilçesi Belkız Mahallesi 19. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı ve maskeli 3 kişi, iş yeri sahibi Şahin Demir'i silahla vurarak öldürdükten sonra güncel değeriyle yaklaşık 500 bin TL değerinde altının çalarak kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki delilleri toplayarak şüphelilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kuyumcuda ve şüpheli şahısların kaçış güzergahında yaptığı araştırmada bulduğu maske incelenmek üzere Diyarbakır Bölge Kriminal polis Laboratuvarına gönderildi. Maske üzerinden alınan DNA örnekleri incelenen laboratuvarda örneklerin kime ait olduğu belirlendi. 27 Haziran 2022'de gelen laboratuvar sonuçlarında ise maskenin, daha sonraki tarihte işlediği "yağma" suçundan dolayı halen cezaevinde tutuklu bulunan M.K'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet Bürosu dedektifleri tarafından şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan incelemede ise F.K. ve Y.A. isimli 2 şüpheli şahsın olayla bağlantılı olduğunu belirleyince 22 Ekim 2022 tarihinde iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri Adli Mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI AİLEYE İKİNCİ SALDIRI

Öte yandan Şahin Demir'in ağabeyi Vahdet Demir'in çalıştırdığı kuyumcu dükkanı da olaydan 4 ay sonra soygun girişimine sahne olmuş, kardeşinin ölümü nedeniyle tedbirli davranan Demir, Hafız Tevfik Caddesindeki işyerine gelen yüzleri maskeli 4 şüpheliye av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Soyguncuların da ateş açması üzerine Demir ile şüphelilerden ikisi yaralanmış, diğer 2 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış
EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti! Pele kimdir, neden öldü?
Fondaş Halk Tv altılı masayı karıştırdı! Küçük ortak ateş püskürdü: İşbirlikçi, siyonist zihniyet mahsulü
Son dakika: Savcı, İmamoğlu’na verilen cezayı istinafa götürdü
SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
Külliye'de gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'ın "Ne kadar daha gençleştik?" sorusuna Bahçeli böyle yanıt verdi
Vermezler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuyumcu soyguncuları attıkları maskeden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA