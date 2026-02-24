Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcuda silahlı soygun: 4 altın bilezik aldı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:51

Adana'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştirdi. 4 bilezik çalan soyguncu kayıplara karıştı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin K.'ya ait kuyumcu dükkanına gelen bir kişi elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek 4 altın bileziği gasbetti. Yasin K.'nın iş yerinin kapısını kilitlemesi üzerine soyguncu elindeki silahla kapının camını kırarak dışarı çıkıp kaçtı.

SİLAHINI DÜŞÜRDÜ

Soyguncu, kaçarken silahını da olay yerinde düşürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, soyguncunun kimliğini belirlemek ve şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş kapsamlı araştırma başlattı. Öte yandan, olay yeri inceleme polisi çalışırken vatandaşlar merakla soyulan kuyumcuyu izlemesi dikkat çekti.

