Kuyumcudan çaldığı 33 bilezikten 30’u imitasyon çıktı

Alınan bilgilere göre, Afşin'de kuyumculuk yapan Ziya Salt'ın Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin saat 05.00 sıralarında alarmı çaldı. İş yerine giden Salt, dükkanın kepenginin yarım açık vaziyette olduğunu ve vitrin camının da kırıldığını gördü. İş yerinin soyulduğunu anlayan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kuyumcuya gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede iş yerinden 30 adet imitasyon ve 3 adet 22 ayar hediyelik bileziğin çalındığını, ayrıca da güvenlik kameralarına da zarar verildiğini tespit etti.