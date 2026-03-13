Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcukent'teki 24 milyonluk vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:26

Kuyumcukent'teki 24 milyonluk vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içerisinde 24 milyon lira olduğu öğrenilen 6 çuvalın filmleri aratmayan bir görüntüyle çalınmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve 6 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin kaçarken kendileri hakkında çıkan haberlerin linklerini birbirlerine attıkları öğrenildi. Olay videosunu bir birlerine gönderip plakanın düştüğünü söyleyip yakalanmak için küçük sebep yazdıkları görüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcukent’teki 24 milyonluk vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

Olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 24 milyon olduğu değerlendirilen 6 çuval parayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha ve teknik çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan adreslere yönelik gerçekleştirilen Özel Harekât destekli operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında 6 adet tabanca, 120 adet fişek, 108 adet lyrica hap, 128 adet ectasy hap, 76 adet satışa hazır halde esrar ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olaydan sonra kendileri ile çıkan haberlerin linklerini birbirlerine gönderdikleri polis peşimizde dedikleri öğrenildi.

YAKALANMAK İÇİN KÜÇÜK SEBEP

Birbirine attıkları mesajda olayın görüntüsü yer alırken aracın plakası düşüyor 'yakalanmak için küçük sebep' yazdıkları görüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuyumcukent'teki 24 milyonluk vurgunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz