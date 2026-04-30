Kuyumcuları hedef alan dolandırıcılar yakayı ele verdi: 859 bin TL ve sahte tam altınlar ele geçirildi!

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kuyumcuları hedef alan dolandırıcılara yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Düşük ayarlı tam altınları piyasaya süren şebeke üyeleri, polisin dikkati sayesinde kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Kuyumcular bölgesindeki bir iş yerinde şüpheli hareketlerde bulunan İ.T. ve A.A. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şahısların üzerinde yapılan ilk aramada, 8 adet düşük ayarlı tam altın bulundu.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların daha önce farklı kuyumculara 7 adet aynı ayarda altın sattığını tespit etti. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen 859 bin 400 TL nakit para, satmak üzere hazır bulundukları 38 adet düşük ayarlı tam altın ve 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.