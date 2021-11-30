Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı

Ümraniye Çakmak Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya dün sabah saat 10:50 sıralarında yüzleri maskeli iki gaspçı geldi. İçeri giren gaspçılar kuyumcu Menderes Ç'ye silah çekip kasadaki paraları ve altınları istedi. Ancak Menderes Ç. paraları vermek yerine direnince aralarında bir boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında gaspçılar Menderes Ç'yi karnından vurup kaçtı. Yaralı halde kapıya kadar gaspçıların peşinden gelen Menderes Ç'de kapı önünde yere yığıldı. O anlar saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.





POLİS KISA SÜREDE YAKALADI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hemen Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Mederes Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerden şüphelilerin iki farklı istikamete kaçtığını tespit etti. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerden Rıdvan A. (32) daha kaçarken gözaltına alındı. Diğer şüpheli Mutlu Y. (35) ise ondan kısa süre sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.



2 GASPÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.