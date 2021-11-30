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Giriş Tarihi: 30.11.2021 17:17 Son Güncelleme: 30.11.2021 17:23

Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı

İstanbul Ümraniye’de bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli iki gaspçı Kuyumcu Menderes Ç.’ye silah çekip gasp etmeye çalıştı. Gaspçılara direnen Menderes Ç. karnından yaralandı. Yaralı halde kapıya kadar şüphelileri kovaladı. Gaspçıların kuyumcuya girdikleri anlar ve yaşanan boğuşma saniye saniye kameralara yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği  ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri  kaçan iki gaspçıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ümraniye Çakmak Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya dün sabah saat 10:50 sıralarında yüzleri maskeli iki gaspçı geldi. İçeri giren gaspçılar kuyumcu Menderes Ç'ye silah çekip kasadaki paraları ve altınları istedi. Ancak Menderes Ç. paraları vermek yerine direnince aralarında bir boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında gaspçılar Menderes Ç'yi karnından vurup kaçtı. Yaralı halde kapıya kadar gaspçıların peşinden gelen Menderes Ç'de kapı önünde yere yığıldı. O anlar saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.



POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hemen Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Mederes Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerden şüphelilerin iki farklı istikamete kaçtığını tespit etti. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerden Rıdvan A. (32) daha kaçarken gözaltına alındı. Diğer şüpheli Mutlu Y. (35) ise ondan kısa süre sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

2 GASPÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı
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