Kuyumcuyu kaçıran 5 şüpheli gözaltında

Gaziantep'te kuyumcu Mehmet Emre Aykaç'ın, evine giderken kullandığı aracın önü kesildi. Araçtan indirilen Aykaç, şehir dışındaki bir bağ evinde saatlerce alıkonuldu. Burada silahla darp edilen Aykaç'tan milyonlarca lira talep etti. Kaçırılma sırasında ruhsatlı silahı ve cep telefonu da gasp edilen Aykaç saatler sonra şehir merkezine yakın bir noktada bırakıldı. Mehmet Emre Aykaç, polise giderek şikâyetçi oldu. Aykaç'ın ifadesinden yola çıkan polis, 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Diyarbakır'da peş peşe kuyumcu soygunu yaşandı. Kuyumcu dükkânına giren maskeli iki şüpheli yaklaşık 1.5 kilo altını gasp ederek kaçtı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırganların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

