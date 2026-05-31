Kuzen cinayetinde kan donduran mesajlar

İstanbul Üsküdar
'da Sırrıcan Şimşek'in (25) kız meselesi yüzünden evinde tabancayla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu cinayet sanığı Serhat Akbıyık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olay, 17 Temmuz 2025 günü Zeynep Kamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre, maktulün ev arkadaşı Ahmet Bülbül gece silah sesleriyle uyandı. Göğsü kanlar içindeki Şimşek'in kendisine doğru koştuğunu, arkasından gelen Akbıyık'ın ise bir el daha ateş ettiğini anlatan Bülbül, korkuyla evden kaçarak polise haber verdi. Otopsi raporunda, Şimşek'in vücuduna isabet eden 3 mermiden 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu saptandı. Serhat Akbıyık, akşam saatlerinde polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ruhsatsız silah sabıkası olan Akbıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Maktulün babası Ercan Şimşek, sanığın olay öncesinde kendisine, "İhaneti sülale olarak ödeyeceksiniz", "Can yakacağım", "İbret-i âlem olacak" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini belirtti.