Ülkemizde en önem verilen değerlerden biri akrabalık ilişkileridir. Bu yüzden akrabalara verilen adlar büyük önem taşımaktadır. Günümüzde pek çok kişi kuzeninin çocuklarına nasıl sesleneceklerini bilememektedir. Bu yazımızda sizler için kuzenimin çocuğu benim neyim olur, kuzenimin çocuğu neyim olur, bana ne der gibi soruların yanıtlarına değindik. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kuzenimin Çocuğu Benim Neyim Olur?

Akrabalık kavramının tanımı oldukça geniştir. Kan bağı olan herkes akraba olarak sayılmakla birlikte evlendikten sonra da akraba kavramı ortaya çıkmaktadır. Normalde çekirdek ve geniş aile olmak üzere iki tür aile yapısı bulunmaktadır. Anne, baba ve çocuktan meydana gelen aile çekirdek aile olarak adlandırılırken anne, baba, çocuk, annenin annesi ile babası, babanın annesi ile babası geniş olarak adlandırılmaktadır. İki kardeşin çocukları ise birbirlerinin kuzeni olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kuzen çocuğu neyim olur sorusu gündeme gelmektedir. Kuzeninizin çocuğu için net bir kavram yoktur. Ancak çoğunlukla akrabalık olduğu için yeğen olarak kabul edilir.

Kuzenimin Çocuğu Bana Ne Der?

İnsanların örf ve adetleri kadar kültürel değerlerini de kaybetmemesi son derece önemlidir. Bu değerler arasında akrabalık ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Akraba denildiğinde akla amca, hala, teyze, dayı, kuzen gibi birçok farklı kavram gelebilir. Günümüzde akrabalık adları ile alakalı çok merak edilen sorulardan biri kuzenimin çocuğu bana ne der sorusudur. Kuzeninizin çocuğu birinci dereceden yakınınız olmasa dahi size erkekseniz amca veya dayı, kadınsanız teyze ya da hala diyebilir. Bu tamamen sizinle çocuk arasındaki sevgi bağına bağlıdır.