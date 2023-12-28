Kuzenine 4 kurşun sıktı

İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, köfteci işleten Emre Alp isimli kişi ile iş yerine gelen ve kuzeni olduğu öğrenilen Samet A. arasında tartışma çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada, öfkeli Samet A. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak 4 el ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan Emre Alp hastaneye kaldırıldı

DURUMU AĞIR

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuzenini 4 kurşun ile vurup kaçan Samet A.'yı kısa sürede yakaladı. Kuzeni tarafından vurulan Emre Alp'in ise ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Yaşanan olayın ardından yaralı halde hastaneye kaldırılan kişinin babası isyan etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan baba, ''Bir daha onu burada görmeyeceğim. Öldüreceğim onu. Çocuklarıma sahip çıkamadım.'' ifadeleri kullandı.