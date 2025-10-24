Kuzenine cinsel saldırıda bulunan kişiyi öldürdü

Konya'da Enes Koçak (22), kuzenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar Bayar'ı (18) bıçaklayarak öldürdü. Serdar Bayar, R.N.K.'yı (16) alıkoyup, cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine ifade işlemleri için polis merkezine gitti. Bu sırada genç kızın amcası Seyfettin Koçak (46) ve kuzeni Enes Koçak, Bayar'a bıçaklı saldırıda bulundu. Sırtından bıçaklanan Serdar Bayar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.