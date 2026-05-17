Kuzenini 5 bin lira için katletti

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde yaşayan Hasan Zerzur (21), geçen çarşamba günü kuzeni Ehmed Zerzur (32) ile borcunu ödemediği için tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Zerzur, alacaklı olduğu kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti. Şüphelinin kentten ayrıldığını ve Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalanan şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesinde, "Ehmed'in bana 5 bin lira borcu vardı. Borcunu vermeyince tartışıp kavga ettik. Sinirlenip bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.