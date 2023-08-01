Kuzenini öldüren katil zanlısı: “İri yarı olduğu için dövemezdim”

Adana'da 27 yaşındaki Abdullah Başbudak, havaya pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrikler kesildi. Bu konu yüzünden Başbudak ile kuzeni Rafet Deveci (28) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Abdullah Başbudak, kuzeni Deveci'yi tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı Başbudak, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi, tutuklandı.