Kuzenini öldüren katil zanlısı: “İri yarı olduğu için dövemezdim”

Adana'da 27 yaşındaki Abdullah Başbudak, havaya pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrikler kesildi. Bu konu yüzünden Başbudak ile kuzeni Rafet Deveci (28) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Abdullah Başbudak, kuzeni Deveci'yi tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı Başbudak, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi, tutuklandı.
ELEKTRİĞİN KESİLMESİNE NEDEN OLDU
Olay, 26 Temmuz'da Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrikler kesildi. Bunun üzerine Başbudak'ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, "Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi" diyerek tepki gösterdi. Başbudak'ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci'nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü.
5 YERİNDEN VURDU
Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci'ye 5 el ateş etti. Göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak'ı, Mücahitler Caddesi'nde motosikletle gezerken yakaladı.
"İRİ OLDUĞU İÇİN DÖVEMEZDİM"
Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.