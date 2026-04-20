Kuzenini yaralayıp canına kıydı

Isparta'da Süleyman Emre Elma (32) tartıştığı kuzeni Dilek Ç.'yi tabancayla yaralayıp, aynı silahla intihar etti. Olay, önceki gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 4203 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Süleyman Emre Elma, henüz bilinmeyen nedenle kuzeni Dilek Ç.' (36) ile akrabaları R.Ç.(18) ve Ü.Ç. ile tartışmaya başladı. Evde başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kavga sokağa taşındı. Evden çıkan Emre Elma yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına tabancayla ateş açtı. Olayda Dilek Ç. yaralandı. Elma, ardından aynı silahla hayatına son verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilek Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

