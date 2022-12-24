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Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:40 Son Güncelleme: 24.12.2022 13:35

Kuzeninin silahından çıkan maganda kurşunuyla hayatının kaybetti

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde, deniz kenarındaki barakada buluşan 7 arkadaş grubu eğlenirken M.C.H. (31)'nin silahıyla havaya ateş etmesi sonucu tabancadan çıkan mermi kuzeni olduğu öğrenilen Metehan Mutlu’nun boynuna isabet etti. Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kuzeninin silahından çıkan maganda kurşunuyla hayatının kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün gece 23:30 sıralarında meydana gelen olayda, İlçeye bağlı Kerem Mahallesi'nde ki bir barakada sohbet eden 7 arkadaş şakalaşmaya başladı.

İddiaya göre, belinden çıkardığı tabancasıyla havaya ateş eden Mehmet C. H.(31)'nin silahından çıkan kurşun kuzeni olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Metehan Mutlu'nun boynuna isabet etti. Boynundan vurularak yaralanan Mutlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 11 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mutlu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mutlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Mutlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Kerem Mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, Polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kuzeninin silahından çıkan maganda kurşunuyla hayatının kaybetti
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