Kuzeninin silahından çıkan maganda kurşunuyla hayatının kaybetti

İddiaya göre, belinden çıkardığı tabancasıyla havaya ateş eden Mehmet C. H.(31)'nin silahından çıkan kurşun kuzeni olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Metehan Mutlu'nun boynuna isabet etti. Boynundan vurularak yaralanan Mutlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 11 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mutlu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.