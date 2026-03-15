Kuzenlerin araçla gezintisi faciayla bitti! 2 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Aksaray- Nevşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan Ethem Ulu, babasına ait otomobili izinsiz alıp kuzenleri ile birlikte gezintiye çıktı. Ulu, seyir halindekiyken direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyreden Veli Demirbaş idaresindeki TIR'a çarptı. Şarampole yuvarlarar ve hurda yığınına dönen otomobilde Ethem Ulu ile birlikte kuzenleri Hüseyin, Semih ve Hasan Ulu (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kuzenlerden Hüseyin ve Semih Ulu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ethem ve Hasan Ulu'nun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Hüseyin Ulu'nun kazada yaralanan ağabeyi Hasan ve ailesiyle birlikte tatil için memleketlerine geldikleri öğrenildi.

